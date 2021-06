Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La décision retentissante de Pérez pour ce joueur d'Ancelotti !

Publié le 3 juin 2021 à 14h00 par A.D.

Avec l'arrivée de Carlo Ancelotti, Isco pourrait revoir totalement sa position et finalement décider de rester au Real Madrid. Toutefois, Florentino Pérez ne l'entendrait pas de cette oreille et envisagerait toujours de se débarrasser de son milieu offensif espagnol.

Indésirable de Zinedine Zidane cette saison, Isco aurait demandé à partir lors du mercato hivernal, mais il n'aurait pas trouvé de point de chute. Alors que sa situation ne s'est pas améliorée ces derniers mois, le milieu offensif espagnol aurait prévu de partir cet été. Toutefois, l'arrivée de Carlo Ancelotti l'aurait poussé à revoir ses plans. Selon les dernières indiscrétions d' AS , Isco voudrait désormais rester au Real Madrid, et n'attendrait plus qu'un entretien avec son nouvel entraineur pour être certain d'avoir une chance de gagner sa place la saison prochaine. De son côté, Florentino Pérez verrait les choses d'une toute autre manière.

Florentino Pérez est déterminé à vendre Isco, mais...