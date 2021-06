Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel indice de taille sur l'avenir de Pochettino ?

Publié le 4 juin 2021 à 10h10 par La rédaction

Évoqué du côté de Tottenham alors qu'il envisagerait un départ du PSG, le retour de Mauricio Pochettino ne devrait pas avoir lieu. Ce serait Antonio Conte qui tiendrait la corde actuellement pour entraîner les Spurs.

La tension monte au sein du PSG. Leonardo commence à s'agacer des spéculations sur un possible départ de Mauricio Pochettino : « Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail », a indiqué le directeur sportif du PSG jeudi à France Football . Et même si le silence de Pochettino interroge, l'option Tottenham semble plus que jamais s'éloigner pour l'entraîneur argentin...

Tottenham devrait choisir Conte