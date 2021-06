Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Face aux rumeurs, Pochettino est clairement interpellé !

Publié le 4 juin 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que la rumeur d'un départ de Mauricio Pochettino a pris de l'ampleur ces derniers jours, Jérôme Rothen s'agace de l'absence de communication de l'entraîneur du PSG.

Après avoir démenti les rumeurs de départ de Mauricio Pochettino il y a quelques jours, Leonardo en a rajouté une couche pour France Football . « Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail », assure-t-il de façon musclée. Pendant ce temps-là, Mauricio Pochettino quant à lui n'a toujours pas communiqué et reste bien silencieux. Une situation qui agace Jérôme Rothen.

«Mais quand il y a autant de rumeurs bordel, pourquoi lui ne communique pas»