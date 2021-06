Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces incroyables révélations sur le malaise Pochettino en interne !

Publié le 4 juin 2021 à 9h10 par La rédaction

Annoncé partant du PSG ces derniers jours, Mauricio Pochettino serait très agacé par le mode de fonctionnement en interne. Daniel Riolo explique pourquoi le technicien argentin pourrait faire ses bagages.

Après le limogeage de Thomas Tuchel à la toute fin de l’année 2020, le PSG avait fait signer Mauricio Pochettino pour donner un souffle nouveau à son effectif. Après une Coupe de France remportée, une demi-finale de Ligue des champions atteinte et une deuxième place en Ligue 1, le bilan du coach argentin est contrasté. Mais après 6 mois seulement au PSG, Pochettino pourrait d’ores et déjà quitter le club et revenir à Tottenham, club qu'il a quitté en novembre 2019.

« Il est très déçu de ce qu’il a trouvé au club »