Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste en Premier League !

Publié le 4 juin 2021 à 8h30 par A.M.

Pablo Longoria est sur tous les fronts en coulisses dans le but de renforcer l'effectif de l'OM. Et alors que les noms de Gerson et Mattéo Guendouzi circulent avec insistance, Manuel Lanzini serait également suivi.

L'Olympique de Marseille devrait animer le marché des transferts et alors que le mercato n'ouvrira ses portes que le 9 juin, Pablo Longoria est sur tous les fronts. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Gerson et Mattéo Guendouzi sont tout proche de s'engager à Marseille et devrait être les deux premières recrues estivales de l'OM. Mais cela n'empêche pas le président olympien de poursuivre ses recherches sur le marché.

L'OM s'intéresse à Lanzini