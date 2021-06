Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme annonce de Clément Lenglet sur son avenir !

Publié le 4 juin 2021 à 21h30 par B.C.

Alors que Joan Laporta entend procéder à de gros changements au FC Barcelone cet été, Clément Lenglet a indiqué qu’il n’envisageait pas de quitter le club culé durant le mercato.

Pour son premier mercato depuis son retour au FC Barcelone, Joan Laporta prévoit du lourd. Le président du club culé a déjà bouclé les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson, en attendant probablement celles de Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Plusieurs renforts de taille visant à améliorer l’effectif de Ronald Koeman, confirmé dans ses fonctions. Mais du mouvement est également attendu dans le sens des départs, et peu de joueurs sont considérés comme intransférables par Laporta. En défense, Samuel Umtiti est notamment poussé vers la sortie, tandis que l’avenir de Gerard Piqué pourrait également être incertain si l’Espagnol refusait de revoir son salaire à la baisse.

« Je serai au Barça la saison prochaine »