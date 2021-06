Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va passer à l’action pour cette piste à 40M€ !

Publié le 4 juin 2021 à 20h45 par T.M.

Milieu de terrain de Sassuolo, Manuel Locatelli avait récemment ouvert la porte au PSG. Un appel du pied visiblement entendu par Leonardo.

A 23 ans, Manuel Locatelli est l’un des talents de Sassuolo. Auteur de belles performances, l’Italien éveillerait ainsi les convoitises des plus grands clubs européens, parmi lesquels le PSG. D’ailleurs, à l’occasion d’une récente interview pour L’Equipe , Locatelli avait ouvert la porte au club de la capitale, assurant : « Voir Verratti, Florenzi et Kean y réussir (au PSG), ça donne évidemment envie. Le PSG ? C’est au même niveau que les autres, c’est le top mondial ! Il y a les Italiens mais aussi Neymar et Mbappé, qui font partie des cinq meilleurs joueurs au monde ».

Une offre pour Locatelli ?