Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare son marché en Ligue 1 !

Publié le 4 juin 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques jours et Leonardo va profiter de cette fenêtre de tir pour recruter un milieu de terrain. Et le directeur sportif du PSG pourrait trouver son bonheur en Ligue 1.

Le prochain mercato estival, qui ouvrira ses portes le 9 juin prochain, revêt d’une importance particulière pour les dirigeants du PSG. Alors que la Coupe du monde 2022 au Qatar approche, les responsables parisiens souhaiterait marquer le coup en remportant la Ligue des champions la saison prochaine. Un objectif clair pour Nasser Al-Khelaïfi, qui tente de bâtir une équipe capable de réaliser ses rêves. Plusieurs noms prestigieux sont associés au PSG à l’instar de Cristiano Ronaldo (Juventus) ou encore de Sergio Ramos (Real Madrid). Mais pour l’heure, la grande priorité de Leonardo est la quête d’un latéral droit capable de pallier le départ d’Alessandro Florenzi. La piste menant à Achraf Hakimi est la plus chaude. Mais le directeur sportif brésilien a enclenché d’autres chantiers et notamment le milieu de terrain. Leonardo voudrait renforcer ce secteur clé et a coché le nom de plusieurs joueurs. Ces dernières heures, la presse étrangère a évoqué les noms de Saul Niguez (Atlético) ou encore d’Arthur (Juventus), mais le PSG pourrait bien trouver son bonheur en Ligue 1..

Camavinga dans le viseur de Leonardo

Même si Leonardo aime regarder du côté de l’Italie, il n’oublie pas que le championnat de France regorge d’éléments prometteurs promis à un bel avenir et qui cherchent à s’imposer en Ligue 1 avant potentiellement de rejoindre une équipe étrangère. C’est notamment le cas d’Eduardo Camavinga. Véritable révélation la saison dernière, le milieu de terrain de Rennes a eu un coup de moins bien lors du dernier exercice et n’a pas réussi à convaincre Didier Deschamps de le sélectionner pour l’Euro. Malgré des prestations nettement moins reluisantes, Camavinga garde une belle côte sur le marché. Annoncé par la presse espagnole dans le viseur du Real Madrid, le joueur de Rennes pourrait prendre la décision de quitter la Bretagne cet été, mais pas pour rejoindre un club étranger. « C'est un jeune la tête sur les épaules, bien entouré, intelligent. Il a un vrai projet professionnel, rester en France trois ou quatre ans avant de partir à l'étranger » a confié Abdellah Boulma dans un entretien accordé à The Arsenal Review . Cela tombe bien puisque comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 20 mai dernier, l’international français plait au PSG et pourrait prochainement formuler une offre au club breton, qui réclame 50M€. Interrogé en septembre dernier sur une possible arrivée de Camavinga, Leonardo n’avait d’ailleurs pas nié cet intérêt : « Pour Camavinga il y a deux choses : avant le Covid et après le Covid. Camavinga on parlait de 80 millions avant, c’est peut-être un peu moins aujourd’hui. C’est quelque chose que l’on doit regarder. Je pense que c’est un joueur qui a très bien démarré. C’est un joueur de grand talent ».

Le PSG prêt à rouvrir le dossier Aouar ?