Mercato - OM : Les deux premières recrues de l’été déjà bouclées par Pablo Longoria !

Publié le 4 juin 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM peut d’ores et déjà s’attendre à un mercato estival très agité, Pablo Longoria semble déjà très avancé pour les recrutements de Mattéo Guendouzi et Gerson pour qui les négociations seraient presque définitivement bouclées.

Ça bouge à l’OM ! Entre les joueurs qui sont arrivées en fin de contrat (Florian Thauvin, Valère Germain), les prêts qui ne seront pas reconduits (Michaël Cuisance, Olivier Ntcham) et les joueurs annoncés sur les départs afin de remplir les caisses (Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car, Arkadiusz Milik), la direction du club phocéen va avoir du pain sur la planche pour renouveler son effectif. Ces dernières semaines, de nombreux profils ont été annoncés dans le collimateur de Pablo Longoria pour renforcer les rangs de l’OM, et deux pistes semblent sur le point de se concrétiser au milieu de terrain…

Guendouzi en partance pour l’OM

Dès le 17 mai dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Mattéo Guendouzi était bien parti pour prendre la direction de l’OM. Le milieu de terrain français de 22 ans, sous contrat avec Arsenal, sort d’une saison en prêt au Hertha Berlin et n’entre plus dans les plans des Gunners . À en croire les propos d’Abdellah Boulma dans The Arsenal Review ce vendredi, Guendouzi devrait bel et bien signer à l’OM dans les prochains jours : « Il est sur le point de signer avec Marseille. C'est un joueur que Pablo Longoria aimerait embaucher », indique le journaliste. Le président de l’OM est donc bien parti pour rafler la mise avec Guendouzi, mais ce dernier ne sera pas le seul renfort à débarquer dans l’entrejeu.

Gerson se rapproche aussi

Là encore, le 22 mai dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que l’OM avait trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson, avec une montant de 24M€ + 6M€ de bonus. Par ailleurs, le milieu de terrain brésilien a également trouvé un terrain d’entente avec Pablo Longoria sur les bases d’un contrat de cinq ans selon nos informations, et la tendance se confirme dans le dossier Gerson : le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi annonce que les deux parties seraient en train de régler les derniers détails de l’opération avant que le Brésilien ne débarque à l’OM. Le mercato est plus que jamais en train de s’accélérer au sein du projet McCourt…