Mercato - PSG : La Qatar prépare un très gros coup avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 4 juin 2021 à 14h45 par A.M.

Alors que ces dernières heures le nom de Cristiano Ronaldo revient avec insistance du côté du PSG, une offre serait même en préparation pour la star portugaise.

Ce sera probablement l'un des grands feuilletons de l'été sur le mercato. En effet, Cristiano Ronaldo serait sur le départ de la Juventus où Massimiliano Allegri ne compte pas réellement sur lui, privilégiant un projet accès sur Paulo Dybala. Et selon les informations de AS , le PSG aurait déjà initié les premiers contacts avec l'entourage de la star portugaise en vue d'un transfert cet été. Et vue d'Italie, la tendance se confirme également.

Une offre en préparation pour Cristiano Ronaldo ?