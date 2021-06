Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Leonardo... Le Qatar prêt à prendre une décision fracassante ?

Publié le 3 juin 2021 à 19h45 par A.C. mis à jour le 3 juin 2021 à 19h46

A en croire des récentes indiscrétions, Mauricio Pochettino et Leonardo, respectivement entraineur et directeur sportif du PSG, ne seraient pas les meilleurs amis du monde.

L’histoire se répète au Paris Saint-Germain. Il y a seulement quelques mois, le club était le théâtre d’une véritable guerre intestine entre Leonardo et Thomas Tuchel. Celui qui était à l’époque encore entraineur du PSG reprochait publiquement la direction prise par son directeur sportif, avec le recrutement de joueurs pas vraiment voulus, comme Mauro Icardi. Désormais, ce serait au tour de Mauricio Pochettino. La presse italienne comme français fait écho de tensions entre l’Argentin, arrivée seulement en janvier au PSG et son directeur sportif. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si un départ de Pochettino a pris de l’ampleur ces derniers jours.

Le PSG discuterait avec des entraineurs et des directeurs sportifs

Ce jeudi, Romain Molina évoque des nouvelles facettes de ce dossier. D’après les informations du journaliste et écrivain, Leonardo se serait mis plusieurs personnes à dos au sein du Paris Saint-Germain. Cela aurait notamment été le cas avec Jérôme Touboul, responsable de la communication qui a quitté le PSG le 31 mai dernier, mais également du président Nasser Al-Khelaïfi. En ce qui concerne Mauricio Pochettino, la cohabitation semble devenue impossible et Molina explique que du côté du PSG on discuterait actuellement avec d’autres entraineurs, mais également d’autres directeurs sportifs ! Reste à savoir qui partira. Si c’est Leonardo, Pochettino... ou bien les deux !