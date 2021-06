Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer avec Sergio Ramos !

Publié le 4 juin 2021 à 18h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos devrait quitter le Real Madrid cet été. Une aubaine pour le PSG, qui penserait à le recruter librement et gratuitement cet été.

Arrivé à l'été 2005, Sergio Ramos pourrait mettre fin à 16 années de règne au Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine merengue ne trouverait pas de terrain d'entente avec Florentino Pérez pour prolonger. Une situation qui n'aurait pas échappée au PSG, mais également à Manchester City. En effet, Leonardo et Pep Guardiola seraient à l'affût, prêts à accueillir Sergio Ramos librement et gratuitement cet été s'il n'étendait pas son bail avec le Real Madrid. Et il semblerait que le vétéran de 35 ans ne soit pas du tout parti pour parapher un nouveau bail avec la Maison-Blanche .

Sergio Ramos destiné à quitter le Real Madrid ?