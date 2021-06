Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les jours de Leonardo seraient comptés au PSG !

Publié le 4 juin 2021 à 21h15 par Th.B.

S’étant pourtant dit impliqué avec Mauricio Pochettino au niveau du mercato estival, Leonardo pourrait voir ses heures être comptées au PSG en raison de plusieurs problèmes dont il serait la source en coulisse.

Et si cet été signifiait grand ménage au PSG… mais au niveau de l’administration ? Certes, certains chantiers au sein de l’effectif parisien sont apparents, à savoir les positions de milieu de terrain, de latéral droit et d’arrière gauche comme L’Équipe le soulignait récemment. Cependant, en raison de problèmes en interne qui graviteraient autour de Leonardo, des changements pourraient être opérés au sein de la direction sportive. C’est du moins l’information que Romain Molina a révélé dans la journée de jeudi.

Leonardo avancerait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête