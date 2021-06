Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria contraint de faire une croix sur ce joli coup en Ligue 1 ?

4 juin 2021

Désireux de renforcer le milieu de terrain de l'OM, Pablo Longoria serait intéressé par Séko Fofana. Néanmoins, le joueur du RC Lens pourrait être inaccessible.

Afin de renforcer l’effectif de l’OM, Pablo Longoria multiplie les pistes, notamment au milieu de terrain. Alors que Gerson et Matteo Guendouzi sont courtisés comme vous l'a révélé le10sport.com, le président de la formation olympienne suivrait également Séko Fofana. Le milieu de terrain a été auteur d’une bonne saison avec le RC Lens, septième du dernier exercice (32 rencontres, 2 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues). Néanmoins, l’affaire pourrait s’avérer très compliquée pour le joueur sous contrat jusqu’en 2024 avec les Sang et Or.

Fofana ferme la porte à un départ du RC Lens