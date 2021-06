Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet glisse un nom à Longoria pour cet été !

Publié le 4 juin 2021 à 11h10 par A.M.

Alors que l'OM s'intéresserait à Manuel Lanzini, il est possible que Dimitri Payet ait glissé le nom de son ancien coéquipier à Pablo Longoria.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM est proche de boucler les arrivées de Gerson (Flamengo) et Mattéo Guendouzi (Arsenal). Mais cela n'empêche pas Pablo Longoria d'être actif sur d'autres dossiers en parallèle. Et pour cause, l'effectif de Jorge Sampaoli va connaître un profond lifting afin de compenser les nombreux départs. Par conséquent, en coulisses, l'OM multiplie les pistes.

Payet aurait conseillé Lanzini à Longoria