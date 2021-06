Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha peut souffler un grand coup pour Pochettino !

Publié le 4 juin 2021 à 19h15 par Th.B.

Alors que Daniel Levy semble très intéressé par un retour de Mauricio Pochettino à Tottenham, le président des Spurs semblerait être passé à autre chose concernant l’entraîneur du PSG au vu de la réticence du club parisien de le laisser partir. En atteste le dossier Antonio Conte.

Et si Mauricio Pochettino finissait par… rester au PSG ? Ces derniers jours, le nom du technicien argentin a été à la fois lié à Tottenham qui est toujours en quête d’un entraîneur afin de mettre fin à la période d’intérim de Ryan Mason et au Real Madrid avant que le président Florentino Pérez ne décide finalement de rapatrier Carlo Ancelotti. En ce qui concerne le président de Tottenham, et ce malgré le refus du PSG en interne et en public de laisser filer Mauricio Pochettino, The Daily Mirror révélait cette semaine que Daniel Levy comptait bien jouer sa carte à fond pour faire revenir le coach du PSG qui est contractuellement lié au club jusqu’en juin 2023. Cependant, la donne aurait changé.

Levy serait passé à autre chose et semble proche d’annoncer Conte