Mercato - Real Madrid : Avec Ancelotti, le feuilleton Gareth Bale repart de plus belle !

Publié le 4 juin 2021 à 18h30 par B.C. mis à jour le 4 juin 2021 à 18h32

Prêté à Tottenham cette saison, Gareth Bale est appelé à retourner au Real Madrid une fois l’Euro terminé. Cependant, l’avenir de l’international gallois reste encore très incertain, et plusieurs options s’offrent à lui, même les plus surprenantes.

Malgré son importance dans les sacres du Real Madrid en Ligue des champions ces dernières années, Gareth Bale a été prié de quitter le club merengue l’été dernier. Le Gallois n’entrait pas dans les plans de Zinedine Zidane et ses émoluments élevés ont incité Florentino Pérez à vouloir le vendre afin de faire de la place à un nouveau joueur majeur, à l’instar de Kylian Mbappé. Finalement, le Real Madrid a dû se contenter d’un prêt, puisque Gareth Bale est retourné à Tottenham cette saison, l’occasion pour lui de retrouver du temps de jeu et de briller avant l’Euro, avec 16 buts inscrits en 34 apparitions. Lié à la Casa Blanca jusqu’en juin 2022, Gareth Bale est appelé à retrouver le Real Madrid durant l’intersaison, et un départ semblait encore à l’ordre du jour pour lui, même si le retour de Carlo Ancelotti pourrait avoir son importance.

« Lorsque l'Euro sera terminé, je suis sûr qu'il y aura une discussion »

Six ans après son départ, Carlo Ancelotti a été choisi par Florentino Pérez pour succéder à Zinedine Zidane sur le banc de touche, et plusieurs dossiers chauds attendent déjà le tacticien italien. Alors que sa relation s’était détériorée avec Zidane, Gareth Bale peut désormais espérer retrouver une place importante dans l’effectif merengue avec un entraîneur qu’il connaît bien et qui a eu l’occasion de l’observer en Premier League, lorsqu’Ancelotti dirigeait Everton. « Gareth n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas eu beaucoup de temps en Premier League mais il a marqué de nombreux buts lorsqu'il a eu l'occasion de jouer. Il revient et je le connais très bien. Si vous avez la motivation, vous pouvez faire une belle saison. Je n'en ai aucun doute », confiait le nouveau tacticien du Real Madrid lors de sa présentation. De son côté, Gareth Bale n’a pas caché sa bonne entente avec Carlo Ancelotti mais reste énigmatique sur son avenir. « Je connais Carlo et c'est un excellent entraîneur. Je m'entends très bien avec lui. Nous avons vécu de grands moments dans le passé , a confié le Gallois ce vendredi en conférence de presse. Je ne pense pas à mon avenir maintenant. Lorsque l'Euro sera terminé, je suis sûr qu'il y aura une discussion et, à partir de là, nous verrons. Mais je ne pense à rien au-delà du Championnat d’Europe. »

