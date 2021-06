Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti se prépare déjà à un été de tous les dangers !

Publié le 4 juin 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Afin de remplacer Zinedine Zidane, le Real Madrid a décidé de miser sur le retour de Carlo Ancelotti, qui quitter Everton pour relever un énorme défi. Le technicien italien est déjà au travail en coulisses afin de préparer la saison prochaine et va devoir prendre de grandes décisions sur le mercato. Et cela concernera surtout les départs.

Le Real Madrid n'aura pas mis longtemps à trouver le successeur de Zinedine Zidane. En effet, c'est Carlo Ancelotti qui a fait son grand retour sur le banc madrilène, sur lequel il était déjà assis entre 2013 et 2015. Ravi de ce retour, le technicien italien a rapidement annoncé la couleur pour la saison prochaine. « Je promets la même chose que lorsque je suis arrivé. L’histoire de ce club t’oblige à jouer bien et avoir un jeu spectaculaire. Je pense que le football a changé ces dernières années avec un jeu plus organisé, mais l’idée du Real Madrid doit continuer à être la même. (…) Tout a été très rapide. Maintenant, nous allons commencer à travailler dans les prochains jours et nous allons essayer de faire du mieux possible », confiait Ancelotti en conférence de presse. Et cela passe notamment par un mercato qui s'annonce crucial et délicat compte tenu de la crise actuelle.

Une énorme vague de départ prévue cet été

Par conséquent, avant de se pencher sur le recrutement, le Real Madrid va devoir vendre. Et de très nombreux joueurs se retrouvent dans une situation incertaine. A commencer par ceux qui reviennent de prêt, à l'image de Gareth Bale dont l'avenir semblait bouché avec Zinedine Zidane. Mais Carlo Ancelotti qui a pu le voir en Premier League la saison dernière, lui a ouvert la porte : « Il revient et je le connais très bien. Si vous avez la motivation, vous pouvez faire une belle saison. Je n'en ai aucun doute . » Carlo Ancelotti va également devoir trancher en ce qui concerne Martin Odegaard et Dani Ceballos, qui reviennent tous deux d'Arsenal. Brahim Diaz, Luka Jovic, Borja Mayoral, Kubo et Jesus Vallejo sont dans le même cas. AS estime même qu'au total, la valeur marchande des joueurs prêtés atteints 177M€. Forcément ça fait réfléchir... Enfin, le nouvel entraîneur du Real Madrid va également devoir prendre une décision concernant les joueurs dont le contrat s'achève en 2022. En plus de Gareth Bale, Marcelo et Isco sont dans cette situation. Trois joueurs sur lesquels Zinedine Zidane ne comptait pas. Mais Carlo Ancelotti voit les choses différemment. « J’adore Gareth Bale, Marcelo, Isco, mais ils seront jugés sur le terrain. Ils doivent bien s'entraîner et prouver qu'ils veulent jouer pour le Real Madrid », assurait-il.

Mbappé, la seule folie estivale ?