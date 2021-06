Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une préférence affichée par Luis Campos pour son avenir ?

Publié le 4 juin 2021 à 15h00 par D.M.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Luis Campos pourrait bien se rendre en Espagne selon les informations du journaliste Abdellah Boulma.

Barcelone, Real Madrid, OGC Nice, Arsenal… Nombreux sont les clubs qui ont été associés à Luis Campos ces derniers jours. Libre depuis son départ du LOSC, le Portugais a bien l’intention de reprendre du service et étudierait les offres qui arrivent sur sa table. L’ancien de l’AS Monaco aurait d’ailleurs commencé à discuter avec Florentino Perez et serait proche d’une arrivée au Real Madrid où il pourrait intégrer la direction sportive.

Un départ en Espagne pour Campos ?