Mercato - Barcelone : Ronald Koeman va boucler deux dossiers brûlants à 0€ !

Publié le 4 juin 2021 à 13h00 par D.M.

Alors qu'il est parvenu à boucler les arrivées de Sergio Agüero, d'Eric Garcia et d'Emerson Royal, le FC Barcelone pourrait accueillir, dans les prochains jours, Memphis Depay et Georgino Wijnaldum.

Le FC Barcelone a donné un coup d’accélérateur sur le recrutement. Cette semaine, le club catalan a officialisé les arrivées de Sergio Agüero et d’Eric Garcia, qui évoluaient la saison dernière à Manchester City, mais aussi celle d’Emerson Royal, prêté la saison dernière au Bétis. Mais le mercato est loin d’être terminé pour Joan Laporta et ses équipes. Le président du FC Barcelone serait sur le point d’acter l’arrivée de deux joueurs, désirés par Ronald Koeman et libres en juin prochain.

Depay et Wijnaldum proches du Barça