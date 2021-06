Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Florenzi totalement relancé par Conte ?

Publié le 4 juin 2021 à 17h15 par D.M.

Prêté par la Roma au PSG jusqu'au mois de juin, Alessandro Florenzi ne sera pas conservé par le club parisien et recherche un nouvelle équipe. Le latéral droit pourrait rebondir à Tottenham où Antonio Contr pourrait l'accueillir.

A l’occasion du dernier mercato estival, Leonardo a conclu énormément de prêts et notamment celui d’Alessandro Florenzi. Cédé au PSG par l’AS Roma jusqu’en juin prochain, le latéral droit a obtenu du temps de jeu sous les ordres de Thomas Tuchel, puis de Mauricio Pochettino, mais n’est pas parvenu à convaincre ses dirigeants. A l’issue de son prêt, Florenzi devrait donc retourner en Italie, mais ne devrait pas s’éterniser à l’AS Roma.

Florenzi prêt à retrouver Conte en Angleterre ?