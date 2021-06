Mercato - PSG : Le Qatar est fixé pour la succession de Leonardo !

Foot - Mercato - PSG

Alors que les relations entre Mauricio Pochettino et Leonardo ne seraient pas au beau fixe, le PSG aurait approché Fabio Paratici pour se renseigner sur sa situation. Cependant, l’ancien coordinateur technique de la Juventus ne devrait pas rallier la capitale française.

À peine quelques mois après son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino aurait déjà des envies d’ailleurs, et Leonardo n’y serait pas pour rien. En effet, les relations entre les deux hommes ne seraient pas au beau fixe, et plusieurs personnes au sein du PSG seraient en froid avec Leonardo si l’on en croit le journaliste Romain Molina. D’après les informations de Foot Mercato et du quotidien AS , le club de la capitale aurait ainsi approché Fabio Paratici pour se renseigner sur sa situation. L’Italien vient de quitter son poste de coordinateur technique de la Juventus et ne semble pas disposé à vouloir quitter le monde du football, mais ce n’est pas au PSG que l’on devrait le retrouver.

Annoncé proche de Tottenham, Fabio Paratici devrait très prochainement rejoindre les Spurs à en croire les informations de Fabrizio Romano. Le journaliste italien annonce sur son compte Twitter que l’ancien dirigeant de la Juve est tout proche d’un accord total avec le club londonien pour occuper le poste de directeur du football. L’arrivée de Paratici à Tottenham semble donc imminente, et serait totalement indépendante de la décision d’Antonio Conte, pressenti pour devenir l’entraîneur des Spurs .

The agreement between former Juventus director Fabio Paratici and Tottenham to become the new director of football is set to be completed. #THFCLast details pending then Paratici will be joining Spurs regardless of Antonio Conte's final decision about Tottenham job.