Mercato - PSG : Ces révélations sur le dossier Harry Kane !

Publié le 4 juin 2021 à 16h45 par Th.B.

Alors que le PSG en pincerait pour Harry Kane si l’une de ses stars offensives venait à plier bagage, l’avant-centre de Tottenham aurait toujours des envies de départ. Mais les nominations d’Antonio Conte et de Fabio Paratici pourraient inverser la tendance.

Ces dernières semaines, Harry Kane a fait trembler Tottenham. Après son message en live Instagram au printemps 2020, l’attaquant de Tottenham en a remis une couche à l’occasion d’un entretien vidéo avec Gary Neville pour Sky Bet sur un green de golf. « Je pense qu'il y a définitivement une conversation à avoir. C'est un moment où je dois réfléchir et avoir une conversation avec le président. J'espère que nous avons une assez bonne relation. Après 16 ans, j'espère que nous pourrons avoir une conversation honnête ». Voici une partie de l’entretien au cours duquel l’avant-centre des Spurs ouvrait la porte à un départ de Tottenham bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024. Une chance donc pour le PSG qui prendrait en considération une offensive pour Harry Kane si Kylian Mbappé ou Mauro Icardi venaient à quitter le PSG à l’intersaison selon Mohamed Bouhafsi. Et Kane serait plus que sérieux.

Conte et Paratici pour tout changer dans le dossier Kane ?