Mercato - PSG : Le Qatar lance une offensive XXL pour le successeur de Leonardo !

Publié le 4 juin 2021 à 10h15 par D.M.

Libre depuis son départ de la Juventus, Fabio Paratici aurait une offre du PSG entre ses mains. Courtisé aussi par Tottenham, l'Italien se laisse un temps de réflexion.

Le mercato estival ouvrira ses portes dans les prochains jours et Leonardo s’est déjà mis au travail pour bâtir la meilleure équipe possible la saison prochaine. Le directeur sportif du PSG travaillerait en coulisses avec Mauricio Pochettino, avec qui les relations seraient fraîches. « Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail » a confié le Brésilien ce jeudi à France Football afin de faire taire les rumeurs sur l'avenir de l'Argentin. Mais c'est bien l'avenir de Leonardo qui s’écrirait en pointillés. En effet, certains médias étrangers ont évoqué un possible départ du dirigeant et dévoilé l’identité de son successeur.

Le PSG aurait transmis une offre importante à Paratici