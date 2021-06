Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha prépare déjà le terrain pour l’après-Leonardo !

Publié le 4 juin 2021 à 6h45 par Th.B.

Les relations entre Mauricio Pochettino et Leonardo ne seraient pas au beau fixe. Ce qui pourrait inciter les propriétaires parisiens à prendre une grosse décision en se séparant du directeur sportif et de le remplacer par Fabio Paratici.

Au micro de France Football , Leonardo a tenu à mettre les pendules à l’heure concernant l’avenir de Mauricio Pochettino qui ne cesse d’être lié à un retour à Tottenham. Cependant, selon le directeur sportif du PSG, l’entraîneur argentin est impliqué au Paris Saint-Germain et discute déjà avec la direction sportive pour préparer la saison prochaine. Cependant, il se pourrait que Leonardo ne fasse plus partie de l’équation pour bien longtemps. Selon les informations divulguées par Romain Molina, les propriétaires du PSG noteraient le manque de cohésion entre Leonardo et Pochettino, ce qui semble rappeler la relation entre le directeur sportif et Thomas Tuchel.

Paratici en approche ?

Ainsi, un départ de Leonardo serait une possibilité. Et pour le remplacer, Doha prendrait en considération l’option Fabio Paratici. N’étant plus le directeur sportif de la Juventus depuis peu, le dirigeant italien pourrait donc se lancer un nouveau challenge au PSG, mais on n’en serait qu’au stade de la prise d’information. De son côté, Tottenham étudierait également la possibilité de faire venir Paratici en même temps que Antonio Conte selon Foot Mercato. Reste à savoir quel dénouement connaîtra ce dossier.