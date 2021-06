Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha aurait déjà une idée pour le successeur de Leonardo !

Publié le 3 juin 2021 à 20h10 par Th.B.

Alors que Leonardo pourrait être amené à quitter le PSG en raison de problème de cohésion avec Mauricio Pochettino, Doha songerait à Fabio Paratici.

« Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail. ». Ce jeudi, Leonardo a fait passer ce message à l’occasion d’un entretien accordé à France Football. De quoi assurer que les deux hommes travailleraient de concert pour préparer le mercato estival à venir. Cependant, l’un des deux hommes forts du PSG pourrait quitter le club dans les prochaines. Et contrairement à ce que laissent entendre la presse anglaise avec le retour aux sources à Tottenham pour Mauricio Pochettino, il se pourrait que l’entraîneur argentin ne soit pas celui qui quittera le PSG puisque le directeur sportif est un candidat à un départ. C’est en effet ce que Romain Molina a affirmé ce jeudi, soulignant le fait que les propriétaires qataris du PSG seraient dans une position peu confortable en raison du manque de cohésion entre Leonardo et Pochettino.

Paratici pour remplacer Leonardo ?