Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande star mondiale recrutée par le Qatar cet été ?

Publié le 4 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG étant toujours aussi incertain, les hautes instances du club de la capitale depuis Doha réfléchiraient sérieusement à recruter Cristiano Ronaldo.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé pourrait finalement claquer la porte du PSG cet été, puisque l’attaquant français n’aura plus qu’une seule année de contrat dans la capitale. Ce dossier étant encore loin d’être réglé, Leonardo est bien obligé d’étudier un ou plusieurs plans B dans l’optique d’un éventuel départ de Mbappé cet été, puisque le Qatar réclamera forcément une nouvelle star pour compenser. Et le PSG a déjà trouvé sa cible…

Le PSG songe à CR7

Comme l’a annoncé AS jeudi, le PSG aurait amorcé des contacts avec l'entourage de Cristiano Ronaldo pour le faire venir au Parc des Princes cet été. Selon le quotidien espagnol, le quintuple Ballon d'Or verrait d'un très bon œil une arrivée au sein du club de la capitale pour y remplacer Mbappé, et il pourrait donc être la prochaine star du projet QSI.