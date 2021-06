Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros indice sur l’avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 3 juin 2021 à 23h10 par Th.B.

Bien qu’il soit annoncé sur le départ pour Tottenham, Mauricio Pochettino demeure au PSG et travaillerait déjà sur le prochain mercato avec ses dirigeants.

Certes, l’avenir de Mauricio Pochettino demeure incertain en raison de la détermination de Tottenham, par l’intermédiaire de son président Daniel Levy, de le faire revenir au Tottenham Hotspur Stadium. De son côté, à en croire la presse anglaise, Pochettino songerait à mettre un terme à sa courte aventure de six mois afin de s’asseoir de nouveau sur le banc des Spurs . Cependant, à l’instant T, aucune demande concrète de Pochettino n’aurait été formulée à la direction du PSG concernant son départ d’après The Daily Telegraph. De quoi permettre à Leonardo de sceller son avenir et d’avouer préparer la suite avec l’entraîneur argentin à bord du navire. « Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail ».

Pochettino bien à bord et au travail pour le prochain mercato