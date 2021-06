Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un transfert proche pour Andersen ?

Publié le 3 juin 2021 à 17h50 par La rédaction

Prêté cette saison à Fulham, Joachim Andersen pourrait bien rester en Premier League la saison prochaine. L'OL ne compterait pas sur lui et Tottenham pourrait en profiter pour le recruter cet été.