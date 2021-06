Foot - Mercato

Mercato : Giroud répond à Ibrahimovic pour un transfert à l’AC Milan !

Publié le 4 juin 2021 à 19h20 par La rédaction

Alors que Zlatan Ibrahimovic a ouvert la porte à la venue d’Olivier Giroud à l’AC Milan avant que ce dernier ne prolonge son contrat à Chelsea, le champion du monde tricolore a confirmé que le club rossoneri était une option.