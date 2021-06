Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait réussi un très joli coup dans l'opération Gerson !

Publié le 5 juin 2021 à 9h10 par A.M.

Alors que l'arrivée de Gerson à l'OM ne cesse de se confirmer, Pablo Longoria aurait réussi à faire baisser le montant de la transaction, initialement prévu à 30M€, bonus compris.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Gerson sera la première recrue estivale de l'OM qui est tombé d'accord avec Flamengo. Le milieu offensif brésilien a également trouvé un terrain d'entente avec le club phocéen sur la base d'un contrat de 5 ans. Par conséquent, Gerson sera selon toute vraisemblance la première recrue estivale de l'OM. Et Pablo Longoria aurait même réussi à obtenir un rabais sur le montant du transfert.

Gerson moins cher que prévu ?