Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé serait en train de joueur un sale tour à Leonardo !

Publié le 5 juin 2021 à 13h15 par D.M.

Le Real Madrid aurait demandé à Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG afin de pouvoir le recruter facilement lors du prochain mercato estival.

L’avenir de Kylian Mbappé sera assurément l’un des feuilletons à suivre lors du prochain mercato estival. Le jeune joueur est à un tournant de sa carrière et devra faire un choix dans les prochaines semaines. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’international français n’a toujours pas prolongé son bail avec le club de la capitale. Mbappé souhaiterait être rassuré sur le projet parisien et obtenir des garanties sportives de la part de ses dirigeants avant de donner son accord et signer un contrat qui sera sûrement de courte durée. Mais en Espagne, son arrivée au Real Madrid ne fait plus le moindre doute.

Mbappé suivrait les conseils du Real Madrid