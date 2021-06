Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme sérieusement pour Memphis Depay !

Publié le 5 juin 2021 à 13h00 par La rédaction

Après la confirmation de Ronaldo Koeman sur le banc du FC Barcelone, la signature de Memphis Depay ne serait qu'une question de jours.

Et de quatre pour le FC Barcelone. Très actif sur le marché des transferts, le Barça multiplie les recrues en ce début de mercato. Les Catalans ont déjà recruté gratuitement Sergio Agüero et Eric García en provenance de Manchester City. Dernièrement, c'est le latéral droit Emerson Royal qui a été acheté 9M€ au Bétis Séville. Alors que le président Joan Laporta a maintenu sa confiance envers Ronald Koeman, Memphis Depay devrait être le prochain à rejoindre les Blaugrana .

Depay attendu dans les prochains jours