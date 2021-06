Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Xavi sur la succession de Koeman !

Publié le 5 juin 2021 à 10h00 par D.M.

Actuellement en poste à Al-Saad, Xavi est revenu sur les rumeurs qui l'envoyaient du côté du FC Barcelone en mai dernier afin de remplacer Ronald Koeman sur le banc catalan.

Joan Laporta a mis fin au suspense. Le président du FC Barcelone a annoncé que Ronald Koeman allait conserver son poste d’entraîneur la saison prochaine. La fin d’un feuilleton qui aura connu de nombreux rebondissements. En effet, les médias étrangers avaient évoqué plusieurs noms pour remplacer Koeman sur le banc de la formation blaugrana et notamment celui de Xavi. Des rumeurs qui se sont intensifiées après que l’ancien milieu de terrain ait été aperçu a l’aéroport de Barcelone en mai dernier.

« Je ne suis pas pressé »