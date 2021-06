Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va-t-il réussir à prolonger Kylian Mbappé ?

Publié le 5 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Selon vous, Leonardo parviendra-t-il à convaincre le Bondynois de rester dans la capitale ?

Alors qu’il s’apprête à disputer l’Euro avec les Bleus , Kylian Mbappé n’a toujours pas révélé au grand jour sa décision pour son avenir. Lié au PSG jusqu’en juin 2022, le Bondynois discute pourtant depuis de longs mois avec la direction parisienne, mais aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, Kylian Mbappé ne s’imagine pas prolonger sur une trop longue période afin de garder la mainmise sur son avenir, alors que le PSG souhaite au contraire blinder son joyau. Mais cela ne serait pas le seul élément qui bloquerait les pourparlers.

Mbappé a fixé ses exigences