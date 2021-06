Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message clair pour Lafont !

Publié le 5 juin 2021 à 19h10 par D.M.

Président du FC Nantes, Waldemar Kita s'est exprimé sur le mercato et notamment sur l'avenir d'Alban Lafont, courtisé par l'OM.

Pablo Longoria serait sur le point de boucler son premier gros coup estival en enrôlant Gerson, qui évolue à Flamengo. Comme annoncé par le 10 Sport, l’OM pourrait également recruter Mattéo Guendouzi, qui ne rentre plus dans les plans d’Arsenal. Mais le président marseillais n’a pas terminé ses emplettes et recherche notamment un gardien capable de remplacer Yohann Pelé et, à terme, prendre la succession de Steve Mandanda. Parmi les profils surveillés par l’OM figure Alban Lafont.

« Lafont on veut le garder »