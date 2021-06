Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour sa nouvelle piste, Longoria devra lâcher 18M€ !

Publié le 5 juin 2021 à 20h10 par A.M.

Alors que l'OM se pencherait sur Manuel Lanzini, West Ham se montrerait gourmand pour lâcher son international argentin et réclamerait près de 18M€.

Très actif sur le marché des transferts, qui n'ouvrira ses portes que le 9 juin, Pablo Longoria multiplie les pistes. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM s'apprête ainsi à boucler l'arrivée de Gerson en provenance de Flamengo. Un transfert qui pourrait être officialisé avant la fin du week-end comme le confirme La Provence ce samedi. Mais bien évidemment, l'OM n'en restera pas là et vise d'autres joueurs. Ces dernières heures, Foot Mercato a ainsi révélé que Manuel Lanzini était dans les petits papiers de Pablo Longoria.

Lanzini pas disponible à moins de 18M€ ?