Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche de boucler un énorme coup à 0€ ?

Publié le 4 juin 2021 à 22h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Georginio Wijnaldum semblait être destiné à rejoindre le FC Barcelone. Toutefois, Leonardo aurait tenté un coup de dernière minute avec l'international néerlandais, de quoi totalement relancer ce dossier.

Lié à Liverpool jusqu'au 30 juin, Georginio Wijnaldum a d'ores et déjà annoncé son départ. Après avoir officialisé les arrivées de Sergio Agüero et d'Eric Garcia, le Barça serait déterminé à réaliser deux autres coups à 0€ cet été : Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Et alors que le milieu de Liverpool était promis au FC Barcelone, Leonardo tenterait de renverser totalement la situation.

Leonardo aurait formulé une offre XXL à Wijnaldum