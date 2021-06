Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha tiendrait déjà le successeur de Leonardo !

Publié le 4 juin 2021 à 22h15 par Th.B.

Alors que Leonardo pourrait être poussé vers la sortie au cours des prochains jours, le PSG penserait à Fabio Paratici afin de succéder au directeur sportif brésilien. Une option qui plairait particulièrement à l’ancien dirigeant de la Juventus.

À l’approche du mercato estival, Leonardo travaille de concert avec son entraîneur Mauricio Pochettino dans l’optique de poser les bases du marché estival du PSG. Cependant, il se pourrait que le directeur sportif brésilien ne figure plus pour longtemps au Paris Saint-Germain. C’est du moins l’information que Romain Molina et Duncan Castles ont communiqué ces dernières heures. L’étau se resserrerait autour de Leonardo et en grande partie en raison de ses relations avec Pochettino, certains joueurs et Nasser Al-Khelaïfi, sans omettre les choix forts que le directeur sportif a pris avec Thomas Tuchel et Thiago Silva, qui passeraient mal à Doha.

Un intérêt réciproque entre le PSG et Paratici !