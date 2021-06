Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grandes manoeuvres lancées pour ce protégé de Simeone ?

Publié le 4 juin 2021 à 21h45 par A.D.

En quête de renfort au milieu de terrain, Leonardo aurait récemment identifié le profil de Saul Niguez. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se méfier de la Juventus, du Bayern et de Manchester United pour le pensionnaire de l'Atlético. D'ailleurs, les Bianconeri seraient passés à la vitesse supérieure dernièrement.

Malgré les arrivées de Danilo Pereira et de Rafinha l'été dernier, Leonardo voudrait encore et toujours renforcer le milieu de terrain du PSG. Dans cette optique, il aurait coché un tout nouveau nom dernièrement : Saul Niguez. Selon les dernières informations de Sky Sport Italia , divulguées par Matteo Moretto, le PSG serait en concurrence avec Chelsea et le Bayern pour le pensionnaire de l'Atlético. Et alors que la Juventus serait également dans le coup, Leonardo ferait mieux de garder un oeil avisé sur Massimiliano Allegri.

La Juve aurait bougé ses pions pour Saul Niguez