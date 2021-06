Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Campos... Le plan surréaliste de Doha pour conserver Mbappé !

Publié le 5 juin 2021 à 12h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi flou, le PSG souhaiterait attirer Luis Campos à la place de Leonardo afin de convaincre son attaquant de prolonger.

C'est toujours le flou le plus total autour de l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin 2022. L'attaquant du PSG, convoité par le Real Madrid qui rêve d'en faire son nouveau galactique, n'a toujours pas prolongé son bail. Et si la situation n'évolue pas, une vente cet été sera indispensable afin d'éviter de le voir partir libre dans un an. Kylian Mbappé a plusieurs fois répété que sa priorité était le projet sportif qu'on lui proposerait, mais visiblement, il n'a toujours pas reçu les garanties attendues. Et pourtant, c'est le dossier prioritaire du PSG pour lequel Leonardo, après avoir bouclé la prolongation de Neymar, est attendu au tournant.

Le PSG veut Campos pour convaincre Mbappé