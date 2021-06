Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente un énorme coup avec Luis Campos !

Publié le 5 juin 2021 à 10h45 par A.M.

Alors que la situation de Leonardo semble toujours plus incertaine au PSG, l'état major du club de la capitale se serait entretenu avec Luis Campos.

Avant l'ouverture d'un mercato estival crucial pour le PSG et surtout pour QSI à un peu plus d'un an de la Coupe du monde au Qatar, les tensions en interne semblent très importantes. Mauricio Pochettino aurait réclamé son départ, notamment à cause de sa relation avec Leonardo. Le directeur sportif brésilien, de retour à son poste durant l'été 2019, ne semble plus faire l'unanimité et certains de ses choix seraient pointés du doigt, notamment la gestion du cas Thiago Silva il y a un an, ou encore son recrutement l'été dernier. Attendu au tournant pour ce mercato, Leonardo n'aura donc peut-être pas le temps de se rattraper.

Le PSG s'intéresse à Campos pour remplacer Leonardo