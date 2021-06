Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de ruiner les plans du Barça dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 5 juin 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que le PSG aurait l’intention de s’attacher les services de Georginio Wijnaldum, le FC Barcelone, annoncé sur ses traces depuis des semaines, ne cacherait plus son inquiétude dans le dossier.

Bon nombre de secteurs pourraient être renforcés au Paris Saint-Germain cet été, et c’est particulièrement le cas de l’entrejeu. En effet, Marco Verratti est bien trop seul dans cette zone malgré les performances honorables d’Idrissa Gueye ou de Leandro Paredes, et cela pousserait donc le club de la capitale à travailler sur des pistes pour le consolider. En ce sens, le PSG aurait coché le nom de Georginio Wijnaldum. En fin de contrat le 30 juin prochain à Liverpool, l’international néerlandais est annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs semaines. Cependant, comme ESPN l’a indiqué ce vendredi soir, Leonardo aurait décidé de passer à l’action pour l’arracher sur le fil au Barça.

« L’offre est beaucoup plus élevée que ce que nous lui offrons »