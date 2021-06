Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria boucle sa première recrue estivale !

Publié le 5 juin 2021 à 8h15 par A.M.

Attendu depuis plusieurs semaines, Gerson semble plus proche que jamais de s'engager avec l'OM. Pablo Longoria aurait bouclé son transfert qui pourrait être officialisé ce week-end.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM et Flamengo ont trouvé un accord pour le transfert de Gerson contre un chèque de 30M€, bonus compris. Les négociations se sont éternisées ces dernières semaines, mais les deux parties finalisent les derniers détails et la venue du Brésilien à Marseille. L'ancien joueur de l'AS Roma était la priorité de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria est plus proche que jamais de contenter son entraîneur.

Gerson à l'OM ce week-end ?