Mercato - Barcelone : Xavi a bien refusé une offre XXL !

Publié le 4 juin 2021 à 23h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis de longs mois, Xavi a été approché par la sélection brésilienne pour intégrer le staff de Tite, mais l'entraîneur d'Al Sadd a décliné cette proposition comme l'a annoncé l'entraîneur de la Seleção.

Si le FC Barcelone a officialisé la continuité de Ronald Koeman, le technicien néerlandais a longtemps été remis en question. Joan Laporta avait en effet activé plusieurs pistes, dont celle menant à Xavi. L’Espagnol est auteur de bonnes performances avec Al Sadd au Qatar. Le président du Barça avait ainsi vu le champion du monde 2010 comme une possible solution en cas de départ de Ronald Koeman, et l'ancien milieu blaugrana reste un candidat crédible pour débarquer sur le banc de touche à l'avenir. Cependant, Xavi ne manque pas de propositions et aurait notamment été approché par la sélection brésilienne pour intégrer le staff de Tite, une information confirmée par ce dernier.

« Oui, nous l'avons invitons à travailler avec nous »