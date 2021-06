Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Ronald Koeman sur son avenir !

Publié le 4 juin 2021 à 19h00 par La rédaction mis à jour le 4 juin 2021 à 19h02

C’est officiel, après de longues semaines de rumeurs autour de l’avenir de Ronald Koeman au FC Barcelone, son président Joan Laporta a mis un terme au feuilleton. Le coach néerlandais sera bien sur le banc catalan la saison prochaine et s’est exprimé sur cette décision.

Au club depuis maintenant une saison, Ronald Koeman ne semblait pas posséder un avenir certain au FC Barcelone, et de nombreuses rumeurs circulaient sur la volonté de Joan Laporta de l’évincer. Une situation floue qui s'est éclaircie ce jeudi, avec l’annonce de Joan Laporta. Confirmé par son président, Ronald Koeman sera bien le coach du Barça la saison prochaine et continuera avec un groupe qu’il connaît bien maintenant. L’entraineur néerlandais s’est exprimé sur son compte Instagram à la suite de cette annonce.

« Construire un Barça gagnant et avoir du succès ! «