Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a un gros coup à jouer pour un joueur de Barcelone !

Publié le 5 juin 2021 à 5h45 par Th.B.

Proposé par ses agents au PSG, Miralem Pjanic serait déterminé à quitter le FC Barcelone alors que Ronald Koeman a été confirmé au poste d’entraîneur pour la saison prochaine.

Par le biais d’un transfert convenu entre la Juventus et le FC Barcelone dans lequel Arthur Melo a fait partie intégrante, Miralem Pjanic a déposé ses valises au Barça à la toute fin du mois de juin 2022. Néanmoins, Ronald Koeman est arrivé en août et n’a pas semblé compter sur Pjanic au fil de la saison, lui préférant notamment le jeune Pedri. Une situation qui a, semble-t-il, particulièrement agacé l’expérimenté international bosnien. Ses représentants lui cherchent une porte de sortie et ont contacté Chelsea ainsi que le PSG comme le10sport.com vous l’a révélé le 19 mai dernier. Un dossier que le PSG n’a pas écarté.

Pjanic voudrait quitter le Barça