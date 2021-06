Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane se rapproche ?

Publié le 5 juin 2021 à 5h00 par T.M.

Aujourd’hui libre, Zinedine Zidane se cherche un nouveau club. Et la tendance pourrait bien être à une arrivée au PSG. Explications.

Fatigué de sa saison au Real Madrid, Zinedine Zidane a ainsi fait ses valises. Pour autant, il n’aurait pas envie de prendre de repos et pourrait rapidement rebondir sur un nouveau banc. Mais lequel ? Dernièrement, il a notamment été question d’une arrivée au PSG. En effet, alors que Mauricio Pochettino aurait déjà des envies d’ailleurs, c’est Zidane qui pourrait venir le remplacer et selon les informations d’ Entreprendre , les discussions auraient d’ores et déjà débuté pour faire du Français le nouvel entraîneur du PSG.

Le PSG, la seule solution ?

Zinedine Zidane pourrait-il débarquer au PSG ? Cela semble bien possible. En effet, Massimiliano Allegri venant de débarquer à la Juventus, Zizou n’aurait plus énormément d’options. Et alors que l’équipe de France en est une, Didier Deschamps a indiqué qu’il pourrait bien prolonger à la tête des Bleus. Cette option pourrait donc disparaitre pour Zidane. De quoi alors le pousser vers le PSG ? A suivre…