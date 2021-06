Foot - Mercato

Mercato : La grande annonce de Deschamps sur son avenir en équipe de France !

Publié le 4 juin 2021 à 16h33 par A.D.

Lié à l'équipe de France jusqu'en 2022, Didier Deschamps pourrait laisser sa place à Zinedine Zidane à la fin de son bail s'il ne prolonge pas. Interrogé sur son avenir, le sélectionneur français a lâché toutes ses vérités.