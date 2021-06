Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a tranché pour l'avenir d'Odegaard !

Publié le 5 juin 2021 à 0h00 par A.D.

Prêté à Arsenal cette saison, Martin Odegaard va faire son retour au Real Madrid cet été. Alors que Carlo Ancelotti a repris les rênes du club merengue, l'international norvégien ne devrait pas changer de cap lors du prochain mercato estival. En parallèle, Dani Ceballos pourrait également se relancer au Real Madrid, tandis que Reinier Jesus et Borja Mayoral devraient, au contraire, rester au Borussia Dortmund et à l'AS Rome.

N'entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, plusieurs jeunes joueurs du Real Madrid étaient prêtés pour s'aguerrir et obtenir du temps de jeu cette saison. C'était le cas de Martin Odegaard (Arsenal), Dani Ceballos (Arsenal), Reinier Jesus et Borja Mayoral. Avec l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc merengue, la situation de certains d'entre eux devrait évoluer totalement.

Carlo Ancelotti compterait conserver Martin Odegaard